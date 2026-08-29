Arca Çorum FK, Bosna Hersek milli takım futbolcusu 21 yaşındaki Ermin Mahmic ile anlaştı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, kırmızı siyahlılar Çekya ligi takımlarından Slovan Liberec forması giyen Ermin Mahmic transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul’a davet edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI

2005 Avusturya doğumlu genç yıldız, Bosna Hersek milli takımıyla Dünya Kupası'nda da forma giymiş ve 3 maçta 2 gole imza atmıştı.

Mahmić, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

21 yaşındaki Ermin Mahmić, Bosna-Hersek’in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Mahmic, Bosna Hersek'in yeni 'wonderkid'i olarak anılıyor.

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Mahmić, performansıyla birçok kulübün radarına girmişti.

ÇORUM FK, CELTİC VE BEŞİKTAŞ'I SAF DIŞI BIRAKTI

Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç futbolcu için Celtic'in transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği aktarılmıştı ancak transfer yarışında kazanan taraf Çorum FK oldu.