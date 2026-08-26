Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Yapılan paylaşımda Çorum FK-Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltının VAR konuşmaları da yer aldı.

ÇORUM FK-KASIMPAŞA MAÇININ VAR KAYITLARI

Çorum FK, Kasımpaşa maçının 44.dakikasında Borza'nın pasında Diomande ceza sahası içinde yerde kalmasına rağmen hakem Fatih Tokail, serbest vuruş kararı vermiş ardından pozisyonun ceza sahası içinde olduğu anlaşılınca penaltı kararı vermişti.

VAR bu pozisyonda penaltı kararının iptali için hakem Fatih Tokail'i monitöre çağırdı.

İşte Fatih Tokail ile VAR arasındaki o penaltı kararı iptali konuşmaları:

VAR: "Var konuşuyor"

Hakem: "Evet abi. Dinliyorum hocam."

VAR: "Potansiyel penaltı iptali sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Oyuncuların coğrafi olarak yerlerini göstereceğim. Direk serbest vuruş verdin çünkü. Şimdi buradan izletiyorum. Oynat biraz önden gelsin ama öncesi. Yavaş oynat bunu.

Hakem: "Erkan hocam beyazlının temasını yakınlaştırabilir misin?