Arca Çorum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya,iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya’nın, özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu’ndaki görevini bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, Kaya’ya görev süresi boyunca Arca Çorum FK’ya sunduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilendi.

Geçtiğimiz ay da Kulübün Seyahat Planlaması ve Lojistik'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Yiğitoğlu görevinden ayrılmıştı