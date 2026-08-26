Çorum'da merkeze bağlı Ovasaray köyünde Tarımsal Organize Tarım Bölgesi projesi hayata geçiriliyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Ovasaray köyünde 2 bin 157 dekar alanda besi hayvancılığı alanları, sera bölgesi, biyogaz tesisleri ve kesimhanelerin bulunduğu Tarımsal Organize Tarım Bölgesi kurulacağını açıkladı.

Milletvekili Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve müdürlük çalışanları ile birlikte Karma Tarımsal Organize Tarım Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantıda projenin yer seçimi ve planlama süreciyle izlenecek yol haritasını ele alınırken, yatırımcı talepleri, hibe ve teşvik imkânları, su kaynakları ve uygulama sürecine ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaya; "Karma Tarımsal Organize Tarım Bölgemizde; besi hayvancılığı alanları, modern seralar, biyogaz üretim tesisleri ve kesimhaneler yer alacak. Böylece üretimden işlemeye, organik atıkların enerjiye dönüştürülmesinden pazarlamaya kadar birbirini tamamlayan faaliyetler planlı bir altyapıda buluşturulacak. Bu önemli yatırımla tarımsal üretimimizi daha modern ve planlı bir yapıya kavuşturmayı; üreticimizin emeğini katma değere dönüştürerek şehrimizin yatırım, istihdam ve ekonomik gücünü artırmayı hedefliyoruz. Çorum'umuzun tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini güçlü yatırımlarla buluşturmak için ilgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı