Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'de ilk yarının son maçında dün evinde İstanbulspor'u Ferhat, Suat ve Eren'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla ligin ilk yarısının 29 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off hattının içinde yer almayı başardı.

Eksik kadrosuna rağmen 1.Lig'de oynadığı futbol ile tüm otoriterlerden övgü alan kırmızı siyahlılar, oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen iki takımdan biri olan kırmızı şimşekler, ikinci yarının ilk maçında 18 Ocak Cumartesi günü evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.