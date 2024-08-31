Ahlatcı Çorum FK ligin dördüncü hafta maçında bu akşam sahasında Sakaryaspor önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Geçen sezon play-off yarı finali ve finali oynayan iki takım Çorum FK ve Sakaryaspor takımları ligin üçüncü haftası sonunda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu akşam saat 21.45’de Şehir Stadyumunda Çorum FK ve Sakaryaspor takımları ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecekler.

Ligin ilk maçında Ümraniyespor deplasmanında kaybeden son iki maçta evinde Karagümrük ve deplasmanda Bandırmaspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı takım bugün evindeki maçta Sakaryaspor önünde kazanarak üç puan hasretine son vermek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Suat ve Kasango bugünki maçta forma giyemeyecekler. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın bugünki maça Bandırmaspor maçındaki onbirle çıkması bekleniyor.

Konuk Sakaryaspor’da işler karışık. Sezon başından buyana ekonomik krizle boğuyan Türk futbolunnun köklü kulüplerinden Sakaryaspor’da ilk üç maçından beraberlik ile ayrıldı. Ekonomik sorun nedeni ile ödeme yapılmayan futbolcuların bazılarının ayrılık kararı aldığı açıklandı.

Çarşamba günü Amedspor ile üçüncü hafta maçını oynayan yeşil siyahlı takım bir günlük dinlenmenin ardından dün akşam saatlerinde Çorum’a geldi ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Çorum FK ile Sakaryaspor arasındaki bu zorlu maçta İzmir bölgesi genç hakemlerinden Ayberk Demirbaş düdük çalacak