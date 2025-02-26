Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda grup maçlarında boy gösteren Çorum FK, kupaya galibiyetle veda etti.
Kırmızı siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü ve son grup maçında evinde Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan iki takım da sahaya U 19 takımıyla çıktı.
Kımızı siyahlara galibiyeti getiren goller 41.dakikada Taha İbrahim Rençber ve 77.dakikada Abdullah Güler'den geldi.
Kırmızı siyahlılar 3 maçta 3 puan toplayarak C Grubu'nu 5.sırada tamamladı ve kupaya veda etti.
Editör: Fatih Battar