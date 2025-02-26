Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda grup maçlarında boy gösteren Çorum FK, kupaya galibiyetle veda etti.

Kırmızı siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü ve son grup maçında evinde Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan iki takım da sahaya U 19 takımıyla çıktı.

Kımızı siyahlara galibiyeti getiren goller 41.dakikada Taha İbrahim Rençber ve 77.dakikada Abdullah Güler'den geldi.

Çorum FK tarihinin en genç gol atan futbolcusu Çorum FK tarihinin en genç gol atan futbolcusu

Kırmızı siyahlılar 3 maçta 3 puan toplayarak C Grubu'nu 5.sırada tamamladı ve kupaya veda etti.

Editör: Fatih Battar