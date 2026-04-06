Trendyol 1. Lig'in 33. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20:00'da oynanacak Arca Çorum FK-Bodrumspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı ve Batuhan Bayar yapacak.

Tonusluoğlu bugüne kadar Çorum FK'nın 3 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

BU SEZON HATAY MAÇINDA GÖREV YAPTI

Tonusluoğlu bu sezon Çorum FK'nın Hatayspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.