Arca Çorum FK cuma akşamı sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları süren Geraldo ve Hasan Hüseyin Akınay dışında tüm futbolcular katıldılar.

Küçük sahada başlayan çalışma üçlü grup halinde yapılan ısınma koşuları ve dar alanda pasın ardından büyük sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda da kurulan istasyon aletlerinde koordinasyon hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti.

Önce çeyrek sonra yarı son bölümde ise tam sahada Manisa FK maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş futbolcuları sık sık oyunu durdurarak istediklerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.