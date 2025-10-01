Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor arasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan maç sonrası tartışma çıktı.

Sivasspor, rakibin aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer verdiğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapma kararı aldı.

Mevcut kurallara göre Trendyol 1. Lig’de takımlar sahada en fazla 6 yabancı futbolcu ile mücadele edebiliyor. Bu kuralın ihlali halinde maçın hükmen 3-0 karşı taraf lehine tescil edilmesi öngörülüyor.

Sakaryaspor, karşılaşmaya Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukovic’in yer aldığı ilk 11 ile başladı.

İkinci yarıda Wissam Ben Yedder, Rijad Kobiljar ve Umechi Akuazaoku oyuna dahil oldu.

Bu değişikliklerle birlikte 83. dakikadan sonra Sakaryaspor’un sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldığı ileri sürüldü. Sivasspor cephesi, bu dakikadan itibaren kural ihlali yaşandığını gerekçe göstererek resmi başvurusunu yapacağını duyurdu.

Yaşanan gelişmenin ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Tv264 canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sütlü, “Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu tamamen üstlendiğini belirten Sütlü, “Sakaryaspor’un ne bir kuruşuna ne de bir puanına zarar veririm. Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim” dedi.

Sivasspor’un resmi başvurusu sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.

TFF’nin incelemeleri sonucunda kural ihlali tespit edilirse, maçın Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesi gündeme gelecek.