Cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki çalışmaya milli takımlarda bulunan Eren, Hasan Ege ve Coşgun Diniyev ile sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse, Ozan Sol ve Geraldo dışındaki futbolcular katıldılar.

Tesis sahasındaki antrenman ısırma hareketleri ile başladı ardından geçişli rondo yaptıran teknik heyet daha sonra ise üç kişi ile iki kişiye karşı hücum çalışması yaptırdı.

Bu çalışma sırasında futbolculardan atağı sonlandırmasını isteyen teknik heyet rakibe ani atak fırsatı vermemelerini istedi.

Çalışmanın son bölümünde dokuza dokuz kaleli oyun oynatan Teknik Direktör Tuncay Şanlı bu çalışmada Pendikspor maçının taktiğini yaptırdı. Şanlı’nun çalışma boyunca uyarılarını sürdürdüğü gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın sabah yola çıkacak.