Arca Çorum FK'da dış transfer görüşmeleri hız kazandı.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Ryan Mendes, Arca Çorum FK ile anlaşmak üzere.

Ufak pürüzlerin kaldığı transferde deneyimli sol kanat oyuncusunun takıma katılması an meselesi.

İlk olarak dış transferde Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan savunma oyuncusu Attamah ile anlaşan kırmızı siyahlılar geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen sol kanat oyuncusu Ryan Mendes ile ufak pürüzler dışında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 34 maça çıkan Fransız oyuncu, 12 gol, 13 asistlik katkı verdi.