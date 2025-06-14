Pendikspor’da Başkan Murat Özdemir görevi bıraktı.

Murat Özdemir kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını açıkladı.

Murat Özdemir açıklamasında ‘Büyük bir gurur ve özveriyle yürüttüğüm Pendikspor Başkanlığı görevimden iş hayatımdaki yoğun tempom ve özel sebeplerim doğrultusunda bugün itibari ile resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım.

Bu süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum yönetici arkadaşlarıma teknik kadromuza, oyuncularımıza, kulüp emekçilerine Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e her koşulra kulübüzün yanında olan büyük Pendikspor taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür ederim,

Pendikspor’un önümüzdeki sezon başarılarla dolu bir yolculuk sürdereceğine, hedeflediği noktaya ulaşacağına ve türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine inancım takdır. Yeni gelecek yönetime bu yolda başarılar ve kolaylıklar diliyorum’ dedi.

Pendikspor’da bu gelişmenin ardından yeni başkan arayışları başladı.