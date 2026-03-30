Sivas’ta yapılan U 16 bölge birinciliğinde Vefaspor yine finalde kaybetti. Final maçında Kayseri Kocasinan Şimşekspor takımına 2-1 yenilen Vefaspor yarı finale yükselme sevincini yaşayamadı.

Maçı iyi başlayan ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Vefaspor takımı ikinci yarıda savunma ve kalecinin hataları sonucunda yediği golle rakibine 2-1 mağlup olarak gruplara veda etti. Vefaspor U 15 takımı da Ordu’da katıldığı U 15 grubunda finale kadar yükselmeyi başarmış final maçında rakibine yenilerek elenmişti.