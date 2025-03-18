U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK ile Motolux68 Aksarayspor takımları bugün saat 13’de Devane sahasında karşılaşacaklar.

Ligin 18. haftasında oynanması gerekirken kötü hava şartları nedeni ile ertelenen maç iki takım açısından da play-off yolunda oldukça kritik.

Grupta Gençlerbirliği takımı haftalar öncesinden birinci olarak play-offlara gitmeyi garantiledi. Çorum FK, Kastamonuspor ve Aksarayspor takımları ise ikinci olarak play-off oynamayı hedefliyor.

Bir maç fazlası ile Kastamonuspor 33 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ve Aksarayspor takımları 30’ar puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor. Aynı puana sahip iki takımın bugün saat 13’de Devane sahasında karşılayacaklar. Bu maçı kazanan takım play-off için avantaj yakalayacak.

Maçı Ahmet Ecevit yönetecek

Maçı ilimiz klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldırım ve Efe Ataç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsmail Sırma.