Ahlatcı Çorum FK yine çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edilirken Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu da sportmenliğe aykırılıktan ceza kuruluna sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk İşlerinden yapılan açıklamaya göre Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta sonu Esenler Erokspor ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ayrıca altı futbolcusunun sarı kart görmesi nedeni ile takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Kırmızı Siyahlı kulübe iki ayrı suçtan para cezası gelmesi bekleniyor.

Öte yandan maçın devre arasında soyunma odası koridorunda sportmenliğe aykırılık nedeni ile Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu’da tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.