Forvet bölgesine yıldız bir ismi kadrosunu katmayı planlayan Arca Çorum FK'nın Gençlerbirliği'nden ayrılan Amilton ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Yusuf Erdoğan, Eze, Attamah, Sehic, Oğuz Gürbulak gibi isimleri kadrosuna katan kırmızı siyahlılarda Başkan Oğuzhan Yalçın'ın forvet bölgesi için yıldız bir isimle görüşme halinde olduğu ve bu ismin ise geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkmasında en önemli paya sahip olan yıldız golcü Amilton olduğu gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile 35 maça çıkan Brezilyalı forvet 8 gol 11 asiste imza atarak takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük katkı vermişti.