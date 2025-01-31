Ahlatcı Çorum FK'da üç yabancı futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde sona gelindi.

Kırmızı Siyahlı takımda bu sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Geraldo, LoickLandre ve ZargoToure'nin sözleşmelerini uzatmak için Başkan Oğuzhan Yalçın görüşmelerini sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın 1. Lige yükseldiği sezon kadrosuna kattığı Geraldo ve ZargoToure ile geçen sezon devre arasında Çorum FK'ya transfer olan LoickLandre'nin sözleşmeleri bu bu sezon sonunda bitiyor. Teknik Heyetin raporu ve yönetimin oluru ile bu üç futbolcu ile sözleşmelerini uzatmak için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Üç futbolcu ile önümüzdeki hafta başında sözleşme yenilenmesi ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.