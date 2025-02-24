Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın Adanaspor maçı öncesi futbolculara yaptığı para dopingi galibiyeti getirmedi.

Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların bir kısmı geciken peşinattan kalan ve maç başlarına karşılık Adanaspor maçı öncesinde 33 milyon lira para dağıtıldı.

Zorlu Adanaspor maçı öncesi dağıtılan bu para ile kırmızı siyahlı takımda futbolcuların sezon sonuna kadar alacaklarının çok az kaldığı öğrenildi.

Zorlu maç öncesinde yapılan bu ödeme kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getirmeye yetmedi.