Arca Çorum FK'nın İtalya ligi ekiplerinden İnter'in U 23 takımında forma giyen Issiaka Kamate ile ilgilendiği iddia edildi.

Kırmızı siyahlıların 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamate'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fildişi asıllı Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Serie C Ligi'nde İnter forması ile 33 maça çıkıp 6 gol 3 asist istatistikleriyle oynamıştı.

YABANCI KURALINA UYUYOR

TFF'nin 10+4 yabancı kuralına uyan oyuncunun güncel bonservis bedelinin ise 1.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.