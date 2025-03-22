Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından Pendikspor ile gelecek hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta sonu evinde Keçiörengücü karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından milli ara nedeni ile Teknik Direktör Tuncay Şanlı tarafından dört gün izin verildi.

Dört günlük izni dün tamamlayan kırmızı siyahlı takım saat 16’da tesislerde toplandı ve saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Çalışmaya milli takımlarda bulunan üç isim dışında tüm futbolcular katıldı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı futbolcularla yaptığı toplantıda iki maçlık galibiyet serisinin devamı için Pendikspor maçının önemine değindi ve uzun süren çalışma sürecinde yüksek tempo yaparak ligin kalan haftalarına fiziksel olarak kendilerini hazırlamalarını istedi.

Daha sonra fitness salonunda başlayan antrenman ile başlayan antrenman sahada yenileme çalışması ile tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım teknik heyetinin üç dört günlük çalışmada yükleme yapması bekleniyor,