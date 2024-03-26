Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle hazırlık maçında Samsunspor ile karşılaştı.

Samsun'da oynanan maçı kırmızı siyahlılar 6-1 kaybetti.

Maça Ali Türkan, Adem Doğan, Michael Ologo, Sadık Arda Yılmaztürk, Süleyman Luş, İsmaila Sonko, Atakan Akkaynak, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Sagat ile 11'i ile çıkan kırmızı siyahlar, maçın hemen başında Suat Kaya'nın golüyle öne geçse de karşılaşmadan 6-1 mağlup ayrıldı.

Hazırlık maçında iyi görüntü vermeyen Çorum FK, 2 Nisan Salı günü oynanacak Keçirörengücü maçı hazırlıklarına Çorum'da devam edecek.