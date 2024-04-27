Çorum FK yarın oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlılar Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 15’de yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ozan katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise Erzurumspor maçının son taktik provasını yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta son uyarılarda bulundu.

Kafile bu sabah yola çıktı

Ahlatcı Çorum FK yarın Erzurumspor ile oynayacağı maç için bu sabah yola çıkıyor.

KırmızısSiyahlı takımın dün saat 15’de yaptığı antrenmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan maç kadrosu saat 08’de Ankara Esenboğa havaalanına gitti.

Kafile saat 12.30 uçağı ile Erzurum’a giden Çorum FK kalacağı otele yerleşti ve maç saatini beklemeye başladı.

Çorum FK Erzurumspor maçının ardından gece saat 22.15 uçağı ile Ankara’ya ordanda karayolu ile Çorum’a dönecek.