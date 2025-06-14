Ahmet İlhan Özek, Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra biten sezonda formasını giydiği ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu Bursaspor’la yollarını ayırdı.
Bursaspor, biten sezonda 3.Lig 1.Grupta şampiyonluk ipini göğüsleyip 2.Lig’e yükselirken, 37 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, 29 karşılaşmada attığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Yeni sezonda da 2.Lig şampiyonluğunu hedefleyen Bursaspor, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ahmet İlhan Özek’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Editör: Çorum Hakimiyet