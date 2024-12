Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları bugün çekilecek.

Kupa’ya bu turdan katılacak Çorum FK’nın rakibi de bugün belli olacak.

Türkiye Kupası’nda dün sona eren 4. turlarından geçen 27 takım ile birlikte bu turda Çorum FK ile katılacak 9 takım ile 38 takım mücadele edecek.

36 takımın mücadele edeceği 5. tur kuraları bugün saat 14.30’da TFF Riva Tesislerinde çekilecek.

Bu turdan çıkan 18 takım ile birlikte Süper Ligden seri başı gelen takımların oluştuğu 24 takım altışarlı dört gruba seri başı sistemine göre kura ile belirlenecek.

Her grupta takımlar diğer gruplardan her torbadan bir takım ile her takım üçer maç yapacak.

Bu maçlar sonunda ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükselecek.

Ahlatcı Çorum FK bugünki kura çekiminde seri başı olarak girecek ve alt liglerden gelecek takımlarla karşılaşacak.