Ahlatcı Çorum FK yarın oynayacağı Manisa FK maçının son provasını dün sabah yaptı ve ardından yola çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım Manisa maçının son çalışmasını dün sabah saat 10’da tesislerde yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Loick Landre ve Suat Kaya bireysel programda ayrı olarak katıldılar diğer futbolcular ise tam kadro bu antrenmana çıktılar.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ile devam eden çalışmada daha sonra Manisa FK maçının son taktik provası yapıldı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmada futbolculara son uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takımda bu çalışmanın ardından açıklanan maç kadrosu Karayolu ile Ankara’ya gitti ve ordan uçak ile İzmir’e geçti.