Uzun bir aranın ardından yeniden Erkekler voleybol 1. liginde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Mahmut Atalay Spor Salonunda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeleri ziyaret etti.

Beraberinde Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte çalışma öncesi sporcularla tek tek tanışan ve onlara başarılar dileyen Belediye Başkanı Muhsin Dere daha sonra bir konuşma yaptı.

Dere gerek yönetimin gerekse sporcuların büyük emekler verdiklerini bu emeklerin boşa gitmemesi adına bu sezon Efeler ligine yükselmek istediklerini söyledi.

Bu sezonu bir alışma olarak gördüklerini ancak bunca emeğin karşılığı almak adına Çorum’da bir ilki başararak Efeler ligine yükselmek istediklerini belirten Dere ‘Gelin bu işi seneye bırakmayalım ve bu sezon vereceğimiz mücadele ile Efeler Ligine yükselelim, Bizler hep sizin yanınızdayız bundan en ufak bir endişeniz olmasın’ dedi.

Dere ve Kulüp başkanı Özsaray daha sonra takımın antrenmanını izlediler ve Baş Antrenör Mustafa Özdemir’den takımla ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar.

Sungurlu Belediyespor ilk hazırlık maçında dün Ziraatbankkart ile karşılaştı. Efeler yarında ikinci hazırlık maçında yine Ankara’da TVF Spor Lisesi ile iki hazırlık maçında güç deneyecek.