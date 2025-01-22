Sezon başında forma şansı bulamayan ancak yılmayan ve çalışmaya devam ederek tırnakları ile formasını kapan Tunahan Ergül her geçen maç artan performansı ile takımının başarısında büyük pay sahibi oluyor.

Hopaspor ve ardından Trabzonspor alt yapısından yetişen ve bordo mavili takımda profesyonel olduktan sonra Hopaspor, Mersin İdman Yurdu ve 1461 Trabzon takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon ilk kez 1. ligde Çorum FK’ya imza atan Tunahan Ergül ligin ilk haftalarında fazla forma şansı bulamadı.

Ergül ligin ilerleyen haftalarında çalışıp tırnakları ile yakaladığı forma şansını çok iyi değerlendirdi ve Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın gözüne girmeyi başardı.

Mehdi ile yolların ayrılmasının ardından ilk onbirde forma şansı bulan Tunahan Ergül her geçen hafta formunun üzerine koyarak devam ediyor. Son oynanan Ümraniyespor maçında bu çıkışını sürdürdü. Bu maçtaki mücadelesi ve oyununu birde golle süsleyen Tunahan Ergül kırmızı siyahlı forma ile ilk golünü attı.

Maçın ardından ise hem takımının galibiyet hem de ilk golünü atmasının sevincini taraftarları ile birlikte yaşadı.

Taraftarların büyük beğenisini kazanan Tunahan Ergül’ün bu performansının devam etmesi tüm camianın ortak dileği.