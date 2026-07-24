Yaz Sineması Günleri'nin ilk gösteriminde, çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen "Efsane" adlı komedi filmi izleyiciyle buluştu.

Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar film gösterimine yoğun ilgi gösterirken, Çorum Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara Çorum Gazozu ve patlamış mısır ikram edildi.

Festival programı kapsamında Yaz Sineması gösterimleri her akşam saat 23.00'te Şehitler Parkı’nda (İtfaiye Parkı) devam edecek. Bu akşam "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır" filmi izleyiciyle buluşurken, 24 Temmuz Cuma günü çocuklar için "Uçan Halı: Kayıp Elmas", 25 Temmuz Cumartesi günü ise çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen "Çam Yarması-2" filmi gösterilecek.

Çorum Belediyesi, festival coşkusunu açık havada sinema keyfiyle yaşamak isteyen tüm Çorumluları Yaz Sineması etkinliklerine davet etti.