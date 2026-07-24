Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çocuk şenliği ve geleneksel sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi.

Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında düzenlenen Çocuk Şenlikleri ile Geleneksel Sünnet Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, belediye başkan yardımcıları, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Saat Kulesi önünde toplanılmasıyla başladı. Sünnet çocukları için özel olarak süslenen halk otobüsleri ve klasik araçlarla oluşturulan konvoy, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın kullandığı Buick marka klasik otomobil öncülüğünde şehir turu attı.

Hıdırlık Türbesi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, korna sesleri eşliğinde şehir merkezini gezen çocuklar, daha sonra Şehitler Parkı’nda düzenlenen şölene katıldı.

Şenlik alanında düzenlenen balon gösterileri ve çeşitli etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik boyunca renkli ve neşeli görüntüler oluştu.

Programda konuşan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, böylesine güzel bir organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Genel Cerrahi Uzmanı olarak sünnet olacak çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Gömeç, sürecin sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi. Hastane olarak her zaman şehrin ve belediyenin yanında olduklarını vurgulayan Gömeç, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise insan hayatında unutulmaz dönüm noktaları bulunduğunu belirterek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, ilk adımlar ve ilk diş gibi anların aileler için ayrı bir mutluluk taşıdığını söyledi. Sünnetin de erkek çocukları için çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Peygamber Efendimizin bir sünnetini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Annelerimizin, babalarımızın ve aile büyüklerimizin yüzlerindeki sevinç, bu organizasyonun ne kadar anlamlı olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Evlatlarımızın ilk mürüvvetine hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah Rabbim ikinci mürüvvetlerini de görmeyi nasip eder" dedi.

Şölene katkı sunanlara da teşekkür eden Başkan Aşgın, "Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, sünnet organizasyonuna destek veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize, başhekimimize ve kıymetli hekimlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sünnet olan yavrularımızı tebrik ediyor, ailelerine hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program çocuklar için hazırlanan gösteriler ve etkinliklerle devam etti.