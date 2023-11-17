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Yapımı tamamlanan farklı seviyeli kavşak ile Çorum-İskilip Devlet Yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

51 kilometre uzunluğundaki yolun açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov ile karayolları çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu; "Bugün Çorum’a, Türkiye Yüzyılı’na yakışan yatırımlardan birisi olan İskilip Devlet Yolu’nu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi

'Yolumuzu 17,4 kilometre bölünmüş yol, 33,6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik.' diyen Bakan Uraloğlu;

'VATANDAŞLARIMIZIN SÜRÜŞ KONFORUNU VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ DE ARTIRDIK'

"9. kilometreden itibaren 21,5 kilometrelik kesimi 2021 yılının sonunda, tek yol standardında trafiğe açmıştık. Mevcut yolu by-pass ederek farklı bir güzergahta bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz 9 kilometrelik kesimde de yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Yolumuzun 9 kilometrelik kesmini de trafiğe açmamızla birlikte toplam 30,5 kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Yolumuz; Çorum-Ankara Devlet Yolu’nu İskilip-Tosya bağlantısı ile TETEK güzergahına, İskilip-Bayat bağlantısı ile de Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale Devlet Yolu’na bağlıyor. Bu güzergâh, Delice-Kırıkkale-Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz’den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir. Yolun geometrik ve fiziksel standartlarını iyileştirerek, vatandaşlarımızın sürüş konforunu ve trafik güvenliğini de artırmış olduk." ifadelerini kullandı.

'ÇORUM'A 21 YILDA 25 MİLYAR 114 MİLYON ULAŞIM HARCAMASI YAPTIK'

2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 25 milyar 114 milyon lira harcadıklarını aktaran Uraloğlu;

"Çorum, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumunda bulunmaktadır. Çorum’un bu avantajını kullanarak daha da ön plana çıkmasını sağlamak için gerekli yatırımları yapıyoruz. 2002 yılından bu yana Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 25 milyar 114 milyon lira harcadık. Çorum’u; Samsun’a, Kırıkkale’ye, Yozgat’a bölünmüş yollarla bağladık. Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca,Çorum-Yozgat Yolu, İskilip Şehir Geçişi Yolu, İskilip-Çankırı Yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı Yolu gibi önemli projeleri bitirdik. Kırkdilim Geçişi’nin de içinde olduğu Çorum-Laçin- Osmancık Yolu başta olmak üzere birçok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu

77 İLİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, istihdam ve katma değer üreten projelerle Türkiye Yüzyılı’nda hızla devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu;

"Ülkemizin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleri ile değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Karayolları ve karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından biridir. Bu yönde yaptığımız yatırımlarımızın ekonomiye sağladığı katma değeri göz önünde bulundurarak, ülkemizin her köşesini daha hızlı, güvenli, konforlu nitelikli yol ağlarıyla donatıyoruz. 2002 öncesi 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla, sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. 2023’de ise bölünmüş yol ağımızı 29 bin 283 bin kilometreye çıkararak, 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı da 21 yılda yapılan 2008 kilometre ile 3.722 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarımız, ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet veriyor. Bölünmüş yol yatırımlarımızla; trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu arttırdık ve süresini kısalttık. Yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Hizmete sunduğumuz her çalışmamızda, bütünsel kalkınmayı geliştirerek halkımızın refahını artırdık, ihtiyaçlarına cevap verdik." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu Çorum-İskilip Devlet Yolu'nda deneme sürüşü yaptı.