Antalya’da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Çorumlu sporcular büyük bir başarıya imza atarak beş altın bir gümüş beş bronz toplam 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Karate branşında yapılan planlı çalışmalar sonunda Türkiye Karate Şampiyonasında elde edilen bu dereceler Çorum Karatesi’nin geleceği adına son derece önemli. 26-29 Mart tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında ÇOrum’dan altın madalya kazanan sporcular 22 kiloda Yavuz Sultan Selim İlkokulu’ndan Elif Asel Doğan, 28 kiloda Fatih Sultan Mehmet İlkokulundan Ülker Berinay Ertattlı, 26 kiloda Adnan Menderes İlkokulundan Hirunar Yıldırım 38 kiloda aynı okuldan Nisa Alparslan ve +44 kiloda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan Begüm Akpınar.

İkinci olarak gümüş madalya kazanan +32 kiloda Bahçelievler İlkokulundan Asmin Hanım Solmaz olurken bronz madalya kazanan sporcular ise 24 kiloda Sakarya İlkokulundan Elisa Küçük Tiryakioğlu, +50 kiloda Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Sümeyye Karaman, 39 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Hatice Sena Çolak, U 14 50 kiloda 23 Nisan Ortaokulundan Emir Fatih Çamlıbey, +63 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan Buğra Özeker.