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Çorum Mimarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Oda başkanlığında yapılan genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından gündem maddeleri okunarak ibra edildi.

Mevcut Başkan Pınar Karakurt’un başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

“Ali Samet Taş, Rüveyda Kılıç Fındık, Işın Avşar, Bugrahan Kaynak, Güntülü Nur Fuçular, Yasin Zorlu, Eray Yıldız, Gizem Çataroğlu, Demet Karaçırak”

Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, “Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını çözüp mesleğimize sahip çıkacağız. Yeni mezun meslektaşlarımıza iş imkanı sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. Mesleğimizi öneminin altını çizerek hakettiği konuma ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın hayatın her alanında daha aktif söz sahibi olması için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin silüeti için binalarımızın nitelikli, doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması konusunda takipte olacağız. Mimari etkinlikler ve çalışmalarımıza devam ederek mesleğimizin ve meslektaşlarımızın heyecanını canlı tutacağız. Tüm meslektaşlarımızın katılımıyla odamızı hakettiği konuma ulaştıracağız”dedi.