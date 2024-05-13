Sivas merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 12 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülmekte olan planlı soruşturma kapsamında çok sayıda engelli sağlık kurulu raporlarının organize bir şekilde sahte olarak düzenlendiğini tespit etti.

Şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları, çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıklarını tespit eden polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, sahte engelli raporu düzenleme işlemlerini organize ettiği tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sahte engelli raporlarını kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri Sivas, Çorum, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 ilde adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.