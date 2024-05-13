Çorum’u gezmek üzere, Ankara’dan gelen emekli vali ve bürokrat eşlerinden oluşan heyet, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın’ın ev sahipliğinde şehrin güzellikleri gezme imkanı buldu.

Çorum’un önceki dönem valililerinden Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım, Emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün’ün eşi Zeren Üzelgün, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy’un eşi Ayla Poroy, Emekli Bayburt Valisi Osman Dıraçoğlu’nun eşi Şengül Dıraçoğlu, Emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü ve emekli bürokrat eşlerinden yaklaşık 30 kişilik heyet Çorum’u ziyaret etti.

Ankara’dan şehrimize kültür gezisi için gelen emekli vali ve bürokrat eşleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın ev sahipliğinde Çorum’un tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti.

Boğazkale ve Alacahöyük’ün ardından Çoruminia, Çorumlu Obası, Millet Bahçesi, Kadın El Emeği Çarşısı, Velipaşa Hanı, tarihi arasta ve şehrin çeşitli yerlerini gezen heyet yıllar sonra yeniden Çorum’a gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Çorum’u çok gelişmiş ve güzelleşmiş bulduklarını dile getiren emekli vali eşleri, kendilerini misafir eden Feyza Aşgın’a teşekkür ettiler.