Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oldu.
Çorum'da dün sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.
İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf etti.
Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösterdi.
Editör: Anadolu Ajansı