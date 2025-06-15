Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 km’lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 'Demiryolu Çorum sanayisinin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak' dedi

Hızlı tren Çorum halkının yıllardır özlemini çektiği bir proje olduğunu belirten Kaya; "Bugün bu hayalin ilk adımını atıyoruz. İnşallah demiryolları çalışanımızla, müteahhit firmayla, yereldeki idarecilerimizle hep birlikte en kısa zamanda bu hizmeti tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."diye konuştu

Çorum'un ihracattaki başarısına dikkat çeken Kaya, Çorum'un üretim merkezi bir il olduğunu ifade ederek; "Çorumumumuz hızlı trenle beraber üretmiş olduğu makine sanayi, tuğla-kiremit sanayi, yumurta üretimi ve diğer alanlardaki üretimini daha da artıracaktır. Çorumumuz biliyorsunuz ki ihracatta ilk 10 il arasında. Ciddi bir üretim merkezi. Ürettiği ürünlerin limanlara götürecek ve oradan aldığı ham maddeleri de Çorum'a getirecek ve bu sayede Çorum sanayisinin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için bu projeden emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu