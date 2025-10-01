Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne Mustafa Göncü atandı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde uzun yıllardır İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Göncü, bugün göreve başladı.

Çorum SGK'dan yapılan açıklamada; " SGK Çorum ailesi olarak kendisine “hoş geldiniz” diyor, yeni görevinde başarılarla dolu bir dönem diliyoruz. Kurum kültürünü bilen, Çorum’un sosyal yapısına hâkim bir isim olarak Sayın Göncü’nün, hem çalışanlar hem de vatandaşlar nezdinde güven ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla fark yaratacağına inanıyoruz." denildi.