Çorum, Türk Kızılayı’nın 158. kuruluş yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliğinde düzenlenecek “11 Haziran – İyilikle Açan Çiçekler” sergisinde üç özgün sanat eseriyle temsil edilecek.

“81 İlin İyiliği, Tek Bir Çiçekte Buluşuyor” temasıyla gerçekleştirilecek sergide, Türkiye’nin 81 ilinden sanatçılar tarafından Hilâl-i Ahmer Çiçeği, şehirlerin kültürel değerleri ve geleneksel sanat anlayışlarıyla yeniden yorumlanarak sanat eserlerine dönüştürüldü.

Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sergi, Türk Kızılay’ının 158 yıldır sürdürdüğü iyilik, merhamet, dayanışma ve yardımlaşma anlayışını sanat aracılığıyla gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.

Çorum'u temsilen sergide yer alan eserlerin müellifleri Baskı ve Çini Sanatçısı Kevser Kartal, El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni ve Usta Öğretici Firdevs Balcı Şahin ve Taş Oyma Sanatçısı Hasan Kaplan olup, sanatçılarımız Hilâl-i Ahmer Çiçeği temasını Çorum'un tarihî, kültürel ve sanatsal birikimiyle buluşturarak özgün eserler ortaya koymuşlardır.

Eserlerde Hitit medeniyetinden günümüze ulaşan kültürel miras, Boğazkale'nin tarihî değerleri, Anadolu'nun kadim sanat anlayışı, yardımlaşma kültürü ve Çorum'un köklü gelenekleri estetik bir yorumla işlenmiştir. Böylece Hilâl-i Ahmer Çiçeği, yalnızca bir sanat motifi değil; iyiliğin, umudun ve toplumsal dayanışmanın sembolü olarak yeniden hayat bulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenecek eserlerin daha sonra düzenlenecek müzayedede sanatseverlerin beğenisine sunulması planlanmaktadır. Müzayededen elde edilecek gelirler ise Türk Kızılay’ının ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Böylece sanat yoluyla üretilen değer, yeniden iyiliğe dönüşerek toplumun hizmetine sunulacaktır.

Çorum'umuzu bu anlamlı organizasyonda başarıyla temsil eden sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Türk Kızılay’ının 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.”