Çorum Tabip Odası Başkanlığına yeni seçilen Uzm. Dr. Ömer Metin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Tabip Odası’nın yeni dönem çalışmaları ve sağlık alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Çalgan, Çorum Tabip Odası Başkanlığı görevine seçilen Uzm. Dr. Ömer Metin ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette Uz. Dr. Ali Şimşek, Dr. Engin Karataş, Doç. Dr. Derya Yapar, Dr. Öğr. Üyesi Seniye Burcu Torumtay Alıç ve TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Yunus Erol Şahinci hazır bulundu.
Muhabir: Fatih Akbaş