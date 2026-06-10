CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un havaalanı ihtiyacına bir kez daha dikkat çekti.

Akkent Mahallesi Celilkırı bölgesinde 1999 yılında inşasına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan havaalanı sahasında açıklama yapan milletvekili Mehmet Tahtasız, taleplerini sıraladı.

1999 yılında ihalesi yapılıp, temeli atılan ve yüzde 24’ü tamamlanan Çorum Havaalanı’nın inşaat alanında incelemede bulunduğunu belirten milletvekili Mehmet Tahtasız, “27 yıldır atıl vaziyette duran Çorum Havalimanı yapılmayacaksa Merzifon Askeri Havalimanı sivil uçuşlara açılmalı, ismi ÇAM (Çorum-Merzifon-Amasya) Havalimanı olarak değiştirilmeli ve sefer sayıları artırılmalıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve Çorum milletvekillerine sesleniyorum; Hititlerin başkenti, Hattilerin ülkesi Çorum 7500 yıllık tarihi ile tarihte ilk yazılı antlaşma niteliğindeki Kadeş Barış Antlaşması’nın imzalandığı topraklar.

Çorum uzun yıllar sonra bir ilke daha imza attı ve Arca Çorum FK Süper Lig’e çıktı.

Çorumlular yıllardır havalimanı özlemi çekiyor. Çorum’da başlayan ve yüzde 24’ü tamamlanan bir havalimanı inşaatı dururken Yozgat’a, Kastamonu’ya, Tokat’a ve 52 ile havalimanı yapıldı. Ama Çorum havalimanı yıllardır çürümeye terk edildi. Çorum’un hakkını savunacak siyasetçi de olmadığından dolayı 27 yıldır bir çivi dahi çakılmadı. Çorum tarihi ile doğası ile kültürü ile Süper Lige çıkan takımı ve sanayisi ile bir marka şehir. Bu şehrin kaderi ile daha fazla oynamayın. Madem Çorum Havalimanı yapılmıyor. Merzifon Askeri Havaalanı sivil hava trafiğine açılmalıdır.

Merzifon Havaalanı’ndan sadece haftada 3-4 sefer İstanbul’a uçuş var. Merzifon Havaalanı Sivil havaalanı yapılarak tüm bölgeye hitap etmeli İstanbul’a düzenlenen seferler sabah akşam şeklinde her gün olmalı. Yaz aylarında İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin gibi şehirlere uçuşlar konulmalıdır. Bu havaalanının adı da Çorum-Amasya-Merzifon Havalimanı, kısa adı ÇAM Havalimanı olmalıdır. Bu konuda başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgan, tüm milletvekilleri, tüm sivil toplum kuruluşları ve Çorum halkının desteklerini bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)