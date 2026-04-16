Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 36. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Sivasspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan yönetecek.

Arslan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu ve Burak Kamalak yapacak.

Arslan bugüne kadar Çorum FK'nın 5 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Arslan en son geçtiğimiz sezon Bandırma ile oynadığımız maçta görev almıştı.

Çorum FK, Arslan'ın yönettiği o maçta Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etmişti.