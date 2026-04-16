Pazar günü Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor taraftarları misafir tribündeki tüm biletleri satın aldı.

Ligde son haftalardaki çıkışı ile alt sıralardan uzaklaşan ve play-off için umutlanan Sivasspor geçen hafta sonu evinde bu yolda İstanbulspor karşısında ağır bir yara aldı.

Kırmızı Beyazlı taraftarlar buna rağmen pazar günü Çorum FK maçını büyük ilgi gösterdiler.

Biletlerin dün öğlen saatlerinde satışa çıkmasının ardından misafir tribündeki 630 biletin anında satıldığı öğrenildi.

Sivasspor taraftarları takımlarını pazar günü Çorum’da yalnız bırakmayacak.

Arca Çorum FK’da ise bilet satışlarının son derece az olduğu öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımda sekiz bloktaki taraftarların cezalı olması nedeni ile maça giremeyecek olması nedeni ile diğer Çorumluların bu kritik maçta takımlarının yanında olması bekleniyor.