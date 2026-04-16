Okul Sporları Küçük Kızlar Bocce İl birinciliğinde İnanözü Ortaokulu şampiyonluğu kazandı. Final maçında Uğurludağ Ortaokulunu yenen İnalözü Ortaokulu mutlu sona ulaştı.

11 okulun iki grupta mücadele ettiği küçük kızlar bocce il birinciliği müsabakaları Spor Bilimleri Fakültesi bocce sahasında yapıldı.

11 okuldan 60 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde iki grupta yapılan müsabakalar sonunda A grubundan TOKi Şehit Şükrü Özyol ile İnalözü Ortaokulu B grubundan ise Uğurludağ Ortaokulu ile Alaca Ceritlen Ortaokulu takımları yarı finale yükseldi.

Çapraz olarak olarak oynanan yarı final maçında kaybeden iki okul Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu Çiğdem Kara, Aysel Ehda Şahin, Cansu Duru Gülebaz ve Elif Yağmur Tekin’den oluşan kadrosu ile Alaca Ceritler’i yenerek üçüncü olurken Ceritler Ortaokulu ise Elif Erkek, Esra Duruöz, Sümeyye Deveci, Elmira Tokat ve Simge Öksüz’den oluşan kadrosu ile dördüncü oldu. Final maçında ise İnalözü Ortaokulu Fatma Gül, Maya Zeynep Ünver, Ada Melek Ünver, Eda Altuntaş ve Emine Buse Sarıca’lı kadrosu ile kazanarak şampiyon olurken Uğurludağ Ortaokulu Elif Kevser İpek, Hiranur Kanderun ve Arzu Gül Budak’dan oluşan kadrosu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.