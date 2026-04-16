Arca Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan çalışmaya yurt dışında tedavisini yaptıran Thiam dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör her antrenman öncesinde olduğu gibi dünki çalışma öncesinde de futbolcularla bir toplantıda yaparak ligin kalan üç maçını kazanarak play-off’a en avantajlı yerden katılmak istediklerini belirterek tüm futbolculardan kendilerini bu zorlu döneme hazırlamalarını istedi.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar ayan oyunu ile devam etti.

Ardından taktik çalışmaya geçen kırmızı siyahlı takım önce müçük alanda daha sonra ise büyük sahada taktik çalışma yaparak Sivasspor maçının oyun taktiğini yaptılar. Teknik Heyet bu bölümde futbolculara uyarılarda bulundu.

Kırmızı siyahlı takım çalışmanın son bölümünde kaleli oyun ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla südürecek.