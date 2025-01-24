Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyona Başkanı Şener Aydın, Çorum’un spora ve sporcuya gönül veren böyle bir Belediye Başkanına sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Aydın amatörlere malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu olarak biz il il çocuklarımıza dokunmaya özen gösteriyoruz. Bu salon içerisinde bulunan çocuklardan 2 tanesini kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Bütün derdimiz, bütün amacımız bu. Ne mutlu ki, Ferhat Başkan bu konuda çok şanslı. Spora, sporcuya gönül veren, destek veren bir Belediye başkanına sahip. Bende öyle şanslı illerden bir tanesinin başkanıyım. Belediyelerin gücü, siyasilerin gücü olmazsa biz bu yolda zaten yürüyemeyiz.

Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz amatör spora hizmet ettiği sürece bizim başımızın tacıdır. Sizleri her platformda övmek bizim görevimiz. Çünkü siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Sizlere bu gençlere bu şekilde hizmet ederseniz bizlerinde bunu söyleme zorunluluğu var. Ben bu desteklerin artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsınız."