TÜİK'ün 2024 Yaşam Memnuniyet Araştırması'na göre Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı.

Araştırma sonuçları, illerde yaşayan mutsuz insanların şehir nüfusuna oranı hesaplanarak belirlendi.

Araştırmaya göre, Çorum’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çorum, sahip olduğu 524.130 nüfusla en mutsuz 8 il oldu.

TÜİK'ün araştırmasına göre Türkiye'nin ilk 10 mutsuz ili:

1.Diyarbakır (%24,75)

2.Antalya (%19,54)

3.Trabzon (%18,12)

4.İzmir (%17,23)

5.Ankara (%16,42)

6.Samsun (%15,31)

7.İstanbul (%14,98)

8.Çorum (%9,01)

9.Ordu (%8,75)

10.Gümüşhane (%8,64)