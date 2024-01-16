Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, bir dizi ziyaretler ve Çorum ile Macaristan arasında ekonomik işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çorum'a geldi.

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Büyükelçi Viktor Matis, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi ile Macaristan Devleti Büyükelçiliği işbirliği ile iki ülke arasındaki ticari fırsatlar konulu toplantıya katıldı.

Toplantıya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Macaristan Ticaret Ataşeleri Peter Kövecsi-Oláh ve Roland Vegh, Çorum OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Tayfun Angın, İhracat Teşvik Ajansı (HEPA) Ankara Temsilcisi Merve Taşçı ve Çorumlu sanayici işadamları katıldı.