Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama gibi konularda yayın yapan Forbes dergisi de farklı parametreleri bir araya getirerek Türkiye’deki en yaşanabilir illeri sıraladı.

Çorum, Türkiye'de yaşanabilir iller sıralamasında 81 il arasında 60.sırada yer aldı.

Sadece 20 ili geride bırakabilen Çorum yaşanılmaz şehirler arasında gösterildi.

Listenin son sırasında 29,71 genel endeks puanıyla Muş yer alırken, ilk sıradaki İstanbul ise 68,9 genel endeks puanı elde etti.

Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirleri