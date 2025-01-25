AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çorum'a 25 bin metrekare, şu andaki binadan biraz daha büyük bir adalet binasını inşallah kazandıracağız. 2025 yatırım programına aldık." dedi

'ÇORUM İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE GELİŞTİ VE KALKINDI'

'Çorum'a ne yapsak azdır' diyen Bakan Tunç; "Hükümetimizin büyük yatırımları oldu. Çorum iktidarımız döneminde gelişti, kalkındı. Sanayisiyle, tarımıyla sürekli büyümeye ve ihracatta da ülkemizin öncü şehirlerinden olmaya devam ediyor. Çorum çok daha iyi noktalara yürümeye devam edecek. Çorum'a yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Diğer bakanlıklarımızın da yatırımları hız kesmeden devam edecek. Adalet Bakanlığı olarak da Çorum'a gelirken bir müjdeyle geldik. Çorum'a 25 bin metrekare, şu andaki binadan biraz daha büyük bir adalet binasını inşallah kazandıracağız. 2025 yatırım programına aldık. Daha önce ilçelerimizde Alaca'da, Sungurlu'da, İskilip'te, Osmancık'ta ve Çorum merkezde adalet binalarını hizmete almıştık. Yeni dönemde inşallah yeni adalet binamızda Çorum'da yargı hizmetlerini daha kaliteli olması noktasındaki gayretimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu

100 MİLYONLUK KONUT PROJESİ

Çorum'da görev yapan hakim-savcı ve adalet personeli konutları ile ilgili de bir müjde veren Bakan Tunç; "100 milyonun üzerinde bir kaynak aktararak Çorum'daki hakim-savcılarımız ve adalet personelimizin adalet konutlarıyla ilgili desteğimizi de verdik" ifadelerini kullandı.